Canicule : des élèves du Limousin invités à rester chez eux jeudi et vendredi

Face à la vague de forte chaleur qui s'intensifie sur le Limousin, de plus en plus d'établissements scolaires décident d'annuler les cours et invitent leurs élèves à rester chez eux jusqu'à la fin de la semaine. Des aménagements sont prévus pour les élèves dont les parents n'ont pas d'alternative.

Limoges, France

Si le mercure est déjà très élevé en Limousin, secteur le plus chaud de France ce mercredi avec un maximum de 41 degrés, le pic de chaleur est attendu pour jeudi et vendredi. Dans ce contexte, de plus en plus de responsables d’établissements scolaires, en coordination avec les collectivités locales et l'inspection académique, décident d'annuler les cours jusqu'à la fin de la semaine. En Haute-Vienne, c'est déjà le cas pour l'école des Feuillants et le collège Ozanam à Limoges. Dans certaines communes, l'école va même fermer sur arrêté municipal comme à Cognac-la-Forêt ou encore Chateauponsac où les cours sont donc annulés au moins jusqu'à vendredi mais où les enfants auront un point de chute.

Plus de 42 degrés dans certaines salles de classe !

Une mesure de bon sens selon le maire Gérard Rumeau :"Dès qu'il y a un rayon de soleil sur certaines classes, les salles sont intenables. Sur les derniers relevés, nous sommes montés à plus de 42 degrés ! On y a rajouté des rideaux et des volets, mais cela ne suffit pas. Il est préférable que les enfants soient mis à l'ombre. Pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants, ils peuvent les amener à l'école. Nous avons des pièces beaucoup plus fraîches. Nous pouvons les accueillir sans problème. Nous avons du personnel. Ils feront des dessins et il y aura des animations. On a aussi mis en place beaucoup de bouteilles d'eau et de bombes rafraîchissantes de façon à ce que les enfants se sentent au mieux."

Encore plus de 40 degrés sous abris jeudi en Haute-Vienne et en Corrèze

Chateauponsac n'est qu'un exemple parmi d'autres en Limousin. En Corrèze aussi, des responsables d'établissements scolaires décident d'annuler les cours jusqu'à vendredi inclus, comme à Voutezac. D'autres pourraient suivre sachant que le pic de chaleur est prévu pour jeudi selon Météo France avec "40 degrés voir un peu plus à Limoges, et 41 à 42 degrés sur le bassin de Brive". Avec en heure d'été, des températures maximales entre 17 et 18 heures selon Météo France Bellegarde. Le mercure sera aussi levé la nuit prochaine avec 20 degrés prévus en moyenne en Haute-Vienne, et 19 degrés en Corrèze. Vendredi, "les températures seront stables ou en très légère baisse".