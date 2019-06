Canicule : des fêtes d'écoles annulées en Mayenne

Département Mayenne, France

La canicule s'est installée sur l'ensemble du département de la Mayenne. Il va faire chaud, très chaud dans les prochaines heures. Un épisode climatique intense et suffocant et potentiellement dangereux pour les personnes les plus fragiles, vulnérables, handicapées et pour les enfants.

Via la page Facebook de France Bleu Mayenne, des internautes nous informent de l'annulation de plusieurs fêtes d'écoles, pour l'instant, à Laval et à Neau, près d'Evron. Des événements festifs qui devaient se dérouler demain ou samedi. Les enseignants des établissements de Montourtier et de Louverné, eux, demandent aux parents, qui le peuvent, de venir récupérer les enfants plus tôt ce jeudi. A Ahuillé, la fête de la musique, prévue demain soir, est annulée.

Contactée, la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne assure que le Festival des Arts de la Rue "La Chalibaude", samedi et dimanche, est maintenue.

Autre conséquence de la canicule : de possibles retards pour le trafic des trains, la chaleur pouvant déformer les rails.