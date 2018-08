Il fait 35°C au soleil au zoo de la Boissière du Dorée près de Nantes. Et même si 85% du parc est à l'ombre, les quelques mille animaux ont chaud. Alors on leur donne des glaces. A la viande pour les carnivores, aux fruits pour les autres.

La Boissière-du-Doré, France

Une glace, par cette chaleur, on ne dit pas non. Les animaux du zoo de la Boissière du Dorée non plus. Chaque jour, ils ont droit à des glaces parfumées. A la viande, aux noisettes, aux pommes ou à la banane.

Les glaces à la viande, pour les lions et les tigres du zoo © Radio France - Louis de Bergevin

Le glacier, c'est Laure. Elle n'a pas de roulotte réfrigérée, mais une brouette, avec une glacière, un micro et une enceinte. Elle explique tout aux visiteurs. Elle attrape la glace à la viande, se met devant l'enclos, quelques pas d'élan, et la balance par dessus la palissade...

Laure lance une glace à la viande aux vieux lions © Radio France - Louis de Bergevin

Les plus fringants, sont les ours. Surtout que le couple Ursus et Frisquette ont une petite Meya, qui a un an et demi, et qui est bien chipie.

🐻 La famille ours du @ZOOBOISSIERE reçoit son goûter : des glaces à la fraise, avec des noix dedans. Rien de tel pour se rafraîchir par cette chaleur ! 🌡️🍦 pic.twitter.com/zIVhKEcQ6c — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) August 6, 2018

Finalement, lancer des glaces aux animaux, c'est surtout pour les amuser. Ici, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Pour reproduire les conditions de vie dans la nature.

Le Titi roux et le tamarin à tête dorée prennent l'apéro © Radio France - Louis de Bergevin

Le reste de l'année, les salariés du zoo passent donc leur temps à cacher de la nourriture, ou à créer des jeux de pistes.