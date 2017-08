Météo : des records de chaleur attendus dans le Gard jusqu'à samedi

Chaud, chaud, chaud dans le Gard ! L'épisode de canicule devrait durer jusqu'au samedi 5 août. Les températures vont grimper jusqu'à 40°C ! Notamment dans le centre et le nord du département.

Au tour du Gard d'être placé en vigilance orange pour canicule. Les températures annoncées par Météo France sont de 36 à 38°C à partir du jeudi 3 août sur l'ensemble du département. Avec des pointes à 40 degrés par endroits : comme à Chusclan, Uzès, Nîmes ou encore Saint-Hippolyte-du-Fort.

Des pointes à 40 degrés annoncés au moins jusqu'à samedi

Et le soleil va taper très fort un moment. Jeudi donc, mais aussi vendredi et samedi selon Météo France. "C'est rare ces 30 dernières années. Mais ça va devenir de plus en plus la norme" selon Stéphane Roos, responsable dans le Gard.