La France a connu jeudi l'après-midi le plus chaud depuis le début de l'année, avec des records de température pour un mois de juillet à Laon (36,7°C), Saint-Quentin (36,2°C), Charleville-Mézières (36,6°C) et Arras (35,9°C). Des records historiques pourraient également être battus ce vendredi.

Alors que plusieurs départements sont toujours en vigilance orange à la canicule, le pays a connu jeudi l'après-midi le plus chaud depuis le début de l'année.

Et des records historiques pourraient être battus ce vendredi 27 juillet à Lille et Charleville-Mézières notamment selon Météo France.

Records pour un mois de juillet

D'ores et déjà, des records de température pour un mois de juillet ont été établis ce jeudi selon les relevés de Météo France. Dans l'Aisne, il a fait 36,7°C à Laon et 36,2°C à Saint-Quentin. Dans les Ardennes, la température a atteint 36,6°C à Charleville-Mézières. Et dans le Pas-de-Calais, Arras a connu 35,9°C.

Les records historiques dans ces villes datent de la canicule de l’été 2003 qui avait fait près de 15.000 décès.

Où a-t-il fait le plus chaud ce jeudi ?

Il a fait le plus chaud ce jeudi 26 juillet à :

Montclus (Gard) : 39,4°C

(Gard) : 39,4°C Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) : 38,1°C

(Côte-d'Or) : 38,1°C Aubenas (Ardèche) : 37,9°C

(Ardèche) : 37,9°C Paris : 36,2°C

Record nocturne égalé à Valenciennes avec 22°C

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a fait 22°C à Valenciennes : le record du 4 juillet 2015 a été égalé dans cette ville du Nord.

A Paris, il a fait 23,6°C. La capitale a frôlé son record de 1976 établi à 24°C.

A Lille, le thermomètre a grimpé jusqu'à 21,1°C, assez loin du recrod de juillet 2015 (22,5°C).

Des températures 6 à 8 degrés au-dessus des normales la nuit à cette époque.