Canicule en Auvergne : impossible de se baigner au Lac d'Aydat

Le Lac d'Aydat est interdit à la baignade depuis le 18 août dernier à cause des cyanobactéries mais tout le monde n'est pas encore au courant.

Et c'est d'abord une bonne surprise en arrivant sur le parking du lac pour Alexis : "On n'a pas eu de mal à se garer, ni à trouver une place. On s'est dit chouette il n'y a personne". Et effectivement, il n'y a pas grand monde et cela cache la mauvaise surprise, la baignade interdite "Ceci explique cela, raconte Julien, nous on est venu avec les maillots de bains, les planches, et comme on ne peut pas se baigner du coup on comprend pourquoi il n'y a personne".[

La baignade est interdite à cause des cyanobactéries](https://www.francebleu.fr/infos/climat\-environnement/lac\-d\-aydat\-la\-baignade\-et\-la\-peche\-toujours\-interdites\-1503567597). Des petites algues parfois appelées algues bleues qui prolifèrent avec la chaleur. Le plan d'eau de Saint-Rémy-sur-Durolle a été temporairement touché cet été comme le plan d'eau de Cournon.

Drapeau rouge sur le Lac d'Aydat

Aïcha est quand même resté au Lac, elle a roulé 50 kilomètres pour faire trempette et c'est raté : "Ils ont dit au micro que la baignade était interdite à cause des cyanobactéries alors forcément un peu déçue j'étais venue pour nager". La plage est déserte. Un ruban et des piquets empêchent l'accès. Le drapeau rouge est hissé.

Au final, il n'y a que les canards qui piquent une tête et quelques irréductibles dont Pascale et Arlette. Les deux copines sont des habituées du Lac, elles viennent pratiquement tous les jours avec leurs amis. Arlette nage tous les jours : "Je nage mais je ne bois pas l'eau et après je me rince avec mon jerrycan d'eau ou bien je prend une douche. J'ai prévenu mon médecin, il m'a dit si vous avez quelque chose vous revenez me voir". Pascale se baigne aussi. Cette habituée n'a pas peur des risques qui consistent en des lésions sur la peau ou des gastro-entérite mais les cyanobactéries ont déjà tués plusieurs chiens notamment dans le Maine-et-Loire.

Des maîtres nageurs pour rappeler à l'ordre

A chaque fois, les maîtres nageurs sauveteurs rappellent les baigneurs à l'ordre et leur demandent de sortir de l'eau. Théo est chef de poste : "On leur explique aussi que cette interdiction ne vient pas de nous mais de l'Agence régionale de Santé qui procède à des analyses très cadrées. On fait en sorte de tout surveiller pour préserver la santé des vacanciers".

La baignade est interdite au moins jusqu'à lundi au Lac d'Aydat, jusqu'à de nouvelles analyses de l'ARS.