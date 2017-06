Canicule en Charente-Martime : vigilance dans les crèches

Jusqu'à 35 degrés lundi en Charente-Maritime. Météo France a placé le département en vigilance orange canicule jusqu'à mardi soir, au moins. Les enfants font partie des plus vulnérables face à cette chaleur. A la crèche "La Volière" à Périgny, le personnel doit s'adapter.

11 heures, les enfants retournent à l’intérieur de la crèche. Le thermomètre affiche déjà 30 degrés. Yannis, Tessa ou encore Zoé n'ont pu profiter qu'un peu plus d'une heure des pistolets à eau. Ils ont tous entre un an et demi et trois ans et de telles températures sont un véritable danger pour eux. La casquette et la crème solaire ne suffisent pas. "Leur système de régulation ne se fait pas comme un adulte, ils ne peuvent pas se défendre en transpirant par exemple", explique Florence Lozé, directrice de la crèche.

Boire régulièrement

En une matinée, les petits ont bu au moins six verres d'eau. D'habitude ils n'en boivent pas plus d'un ou deux. Mais Florence Lozé comme le reste de l'équipe redouble de vigilance : "Les enfants ne réclament pas forcément à boire, on doit les hydrater le plus possible. On leur mouille le visage aussi."

Ici, les journées des enfants sont donc modifiées en fonction des températures. Entre 11 heures et 17 heures, ils ne peuvent pas sortir et doivent rester au frais (le jardin est totalement à l'ombre à partir de 17 heures). Seulement, même à l'intérieur, la situation reste compliquée : "Nous avons mis des ventilateurs dans les dortoirs mais ils ont tout de même plus de mal à s'endormir lors de la sieste." Pour éviter que les enfants ne prennent un coup de chaud durant la journée, Florence Lozé favorise les jeux de société et évite toutes les animations pendant lesquelles les enfants doivent courir.

La crèche, comme toutes les autres crèches en Charente et Charente-Maritime, doit maintenir ce rythme jusqu'à mardi soir au moins. Météo France devrait même reconduire la vigilance orange canicule jusqu'à jeudi prochain.