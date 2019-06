Canicule en Creuse: toutes les écoles restent ouvertes

Allez vous mettre votre enfant à l'école aujourd'hui et demain ? Alors que la température va dépasser les 40° , l'Education Nationale laisse le choix aux parents, mais dans tous les cas les écoles sont ouvertes et l'accueil garanti.

Oui, il y'a bien école ce jeudi et vendredi, alors que la canicule va atteindre chez nous des sommets et dépasser la barre des 40°.

Toutes les écoles de Creuse restent ouvertes, les enseignants sont en poste et l'accueil des élèves est assuré.

Dans la plupart des cas, les directeurs d’établissements vont laisser le choix aux parents (ils ont été avertis en début de semaine) : amener ou non les enfants à l'école.

"Je travaille, je n'ai pas le choix"

"Je n'ai pas vraiment le choix, commente Sylvie maman d'un petit garçon à Guéret, je ne peux pas le garder je travaille, alors oui, il ira à l’école. Mais bon , je ne suis pas inquiète, je sais qu'ils ne vont pas les sortir en plein soleil, et il fait frais dans cette école (Jacques Prevert), je suis rassurée"

"Ben moi je vais les garder à la maison, assure Gaëlle maman de deux petites filles, j'ai la possibilité de le faire , et avec cette chaleur à l’école de toutes façons, elles ne vont apprendre grand-chose à mon avis."

Il est certain que cette journée n'aura pas le même goût que d’habitude. L'Education Nationale demande aux enseignants de mettre en place des activités adaptées à la canicule.

"Oui, moi, _mes petites vont faire des jeux d'eau avec leurs copains_, explique Aurélie, maman à Saint Fiel, du coup elles n'attendent que ça !"

Le "petit mot" communiqué aux parents de Sainte-Feyre © Radio France - Olivier Estran

Communication tardive ?

Ecole ou pas école ? Dans un communiqué adressé à la presse, le syndicat enseignant SNUIPP-FSU considère que l'Education Nationale se décharge sur les parents. Le mot d'ordre a circulé officiellement mardi soir. Le syndicat aurait aimé des consignes beaucoup plus claires et beaucoup plus tôt de la part du ministère et de l'Etat.

Par ailleurs avec 40 °, le syndicat redoute que "les directeurs, directrices d’école et les équipes se retrouvent seules à gérer des situations difficiles."

Et les collèges et les lycées ?

Eh bien dans les collèges: même consigne , on a le choix d'amener ou non son enfant, mais on le rappelle, il n'y a pas d’épreuves du Brevet aujourd’hui et demain pour les 3°. elles ont été reportées à lundi et mardi prochain.

Dans les lycées, les oraux du Bac se déroulent de manière normale. (les autres sections n'ont quasiment plus cours).