Canicule en Dordogne : plus de 800 baigneurs à la piscine de Marsac-sur-l'Isle

Un plouf pour se rafraîchir ! Plus de 900 baigneurs se sont jetés à l'eau ce mercredi à la piscine de Marsac-sur-l'Isle. Cette piscine ouverte seulement l'été a rouvert ses portes ce lundi et fait déjà carton plein pour ce premier jour de l'été. Avec la canicule, les Périgourdins se sont rués sur les piscines municipales. Celle-là est à l'air libre et propose deux bassins, un toboggan et une pataugeoire.

Attention au soleil

Ce mercredi, de nombreux enfants n'étaient pas couverts. Le maître nageur, Xavier rappelle quelques règles : "même si se baigner rafraîchit, il est nécessaire de boire plusieurs fois dans la journée et de se protéger du soleil : chapeau obligatoire et crème solaire à ré-étaler au moins toutes les heures."

La piscine est ouverte tous les jours de la semaine de 11 heures à 13h45 et 14h30 à 19h30, jusqu'à la fin juin et toute la journée sans arrêt à partir du 1er juillet. L'entrée est à partir de 20 cts pour les bébés, d'1,60 à 2 euros pour les enfants et 3,60 euros pour les adultes.