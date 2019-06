Canicule en Indre-et-Loire : jusqu'à 41°2 ce samedi 29 juin, un record absolu

Indre-et-Loire, France

Le record de chaleur absolu en Indre et Loire a été battu. Il était de 40,3 degrés et ce samedi 29 juin il a fait 41,2 degrés à Savigny-en-Véron près de Chinon selon Météo France.

Il y a six communes qui ont atteint voire dépassé la barre des 40 degrés : 40 à Reignac sur Indre, à Ferrière-Larçon et au Grand-Pressigny, 40,3 à l'Ile Bouchard, 40,8 à Ligray et enfin 41,2 degrés à Savigny-en-Véron, record battu et même pulvérisé puisque le précédent record qui était de 40,3 degrés a été dépassé de près de 1 degré, il remontait au 10 août 2003 lors de la grande canicule.

Savigny en Véron est donc aujourd'hui la commune la plus chaude de Touraine depuis que les relevés de Météo France existent dans cette commune en 1988.

Record battu à Tours avec 38,6 degrés à l'ombre

A Tours, la préfecture d'Indre-et-Loire, on n'a pas atteint les 40 degrés. Le thermomètre est monté sous abri jusqu'à 38,6 degrés mais cela est suffisant pour battre le record de la ville qui était de 36,8 degrés depuis le 21 juin 2017.

Ce dimanche, Météo France annonce la fin des records, nous allons perdre en effet une dizaine de degrés, ce qui veut dire que nous allons revenir à des températures de 30 à 31 degrés. Mais on sera loin encore des normales saisonnières qui sont aux alentours de 23 degrés.