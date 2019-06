Canicule : encore des températures élevées pour la journée de vendredi en Mayenne

Département Mayenne, France

Chaleur, chaleur, chaleur. Les températures seront encore très élevées ce vendredi 28 juin selon les prévisions. Entre 36 et 38 degrés sur une bonne partie du département de la Mayenne. Entre 34 et 36 dans le nord du territoire. On atteindra même les 40 degrés voire plus localement à l'extrême sud-est du département, vers Saint-Laurent-des-Mortiers et Saint-Denis d'Anjou, à la limite avec la Sarthe et le Maine-et-Loire.

La canicule se poursuivra samedi et dimanche, enfin !, l'air deviendra plus respirable. La situation s'améliorera avec des températures qui descendront en dessous des 30 degrés.