Canicule : fin de la vigilance orange en Alsace ce lundi après un record de température dimanche à Strasbourg

Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ne sont plus en orange sur la carte de vigilance canicule de Météo France. Les températures doivent baisser ce lundi après une journée de dimanche très chaude en Alsace, et un record absolu de température a été battu à Strasbourg.