Canicule : fin de vigilance rouge mais toujours 79 départements en orange

Ce samedi devrait encore être une journée très chaude sur presque toute la France mais tout de même pas au niveau de la veille. C'est pour cela que Météo France lève sa vigilance rouge canicule sur les quatre départements du sud (Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône), une mesure jamais prise jusqu'ici en France. Mais comme prévu, des records de température ont été battus. À commencer par le record absolu de chaleur relevé en France métropolitaine, 45,8°C à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard.

La chaleur va encore s'accentuer dans la journée

Ce samedi matin, Météo France relève à nouveau des températures encore supérieures à 20 degrés sur une large bande allant des Pays de la Loire au Limousin et à l'Occitanie et en Corse. Elles atteignent encore 24 à 26 degrés sur le littoral de la Méditerranée ainsi qu'en basse vallée du Rhône.

Dans l'après-midi, les maximales atteindront 31 à 35 degrés sur le littoral méditerranéen, 35 à 39 degrés, localement 40 dans l'arrière-pays.

En région parisienne, ce sera la journée la plus chaude de l'épisode avec 36 à 38 degrés au maximum de la journée. Sur le reste du pays, les températures atteindront 35 à 39 degrés sur la plupart des régions, dépassant localement les 40 degrés dans le Centre.

Il faudra attendre dimanche pour un début de rafraîchissement, qui arrivera par le nord-ouest du pays. Mais l'ensemble du pays retrouvera des températures moins élevées seulement mardi. Elles demeureront cependant au dessus des normales de saison sur la moitié sud du pays.

Appel d'Edouard Philippe à la plus grande vigilance

Le premier ministre Edouard Philippe a appelé les Français à "la plus grande vigilance" face à ce pic de chaleur, et indiqué que le nombre de noyades était en "augmentation sensible", à "une par jour", depuis le début de la canicule. Face à certaines critiques, il a estimé qu'il n'y avait "pas de surréaction" du gouvernement "mais au contraire la nécessité d'une préparation" face à des températures record. Lançant un"appel à la plus grande vigilance" et "au sens des responsabilités de nos concitoyens", il a souligné qu'"il y a des morts évitables dans un épisode caniculaire, parce que la chaleur, la tension parfois, fait prendre des risques". Il a appelé à "la vigilance des parents vis-à-vis de leurs enfants".

Circulation différenciée reconduite

Sur les routes, les villes de Paris, Marseille, Strasbourg et Lyon reconduisent la circulation différenciée ce samedi, en raison de la pollution à l'ozone que la canicule génère. À Paris, la circulation différenciée sera reconduite pour la journée de samedi, jusqu'à minuit. Elle autorise seulement les véhicules équipés des vignettes Crit'Air de 0 à 2 à circuler dans le périmètre intérieur de l'A86, sauf pour les automobilistes qui quittent la capitale pour partir en vacances.

A Marseille, la circulation différenciée est étendue jusqu'à lundi. Elle n'autorise que les véhicules équipés d'une vignette Crit'Air de 0 à 3 dans le centre-ville. La stationnement est gratuit pour les résidents et doublé pour les non-résidents. A Strasbourg, la circulation différenciée est maintenue pour la journée de samedi. La mesure concernera l'Eurométropole. Les vignettes Crit'Air 4 et 5 seront privées de circulation dans les 33 communes de l'agglomération.

A Lyon et Villeurbanne, la circulation différenciée est reconduite jusqu'à dimanche. Elle y est mise en place depuis mercredi et suivra le même schéma. Seuls les véhicules équipés des vignettes Crit'Air de 0 à 2 pourront circuler. Cette restriction s'applique à l'intérieur des deux communes, en excluant notamment les boulevards périphériques et les accès autoroutiers.

La ministre des Transports appelle ceux qui le peuvent à reporter leurs déplacements

La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé les Français qui le peuvent à "décaler leurs déplacements", en particulier dans les quatre départements du sud-est qui étaient vendredi placés en vigilance rouge. "Tous ceux qui peuvent décaler leurs déplacements doivent le faire", en train comme en voiture, a insisté Elisabeth Bornesur TV5Monde/Public Sénat. "Notre réseau ferroviaire n'a pas été conçu dans la perspective de telles températures", a relevé la ministre, pour qui "on vit une situation totalement inédite".

"La chaleur est dangereuse pour tout le monde et peut tuer en cas d'activité physique extérieure ou lorsqu'un enfant est laissé dans une voiture" - Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé

"La chaleur est dangereuse pour tout le monde et peut tuer en cas d'activité physique extérieure ou lorsqu'un enfant est laissé dans une voiture", a mis en garde Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé. "On a plus d'appels au 15, plus d'appels à la médecine libérale, on a plus de survenues spécifiques de pathologies liées à la chaleur dans les motifs de consultation aux urgences", a-t-il aussi relevé.