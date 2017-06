Canicule : 16 départements en vigilance orange, 38°C attendus par endroits

Météo France a placé dimanche 16 départements en vigilance orange canicule. Sont concernés : la façade atlantique, plus Paris et trois départements de la proche banlieue. De fortes chaleurs sont attendues avec des pics à 38°C des Landes aux Charentes lundi.

La France a (déjà) chaud et ce n'est pas fini ! 16 départements ont été placés en vigilance orange à la canicule.

Sont concernés : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Pyrénées-Atlantiques (64), Paris (75) et Petite Couronne - Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) -, Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86) et Haute-Vienne (87).

L'épisode caniculaire, qui se caractérise par des journées et des nuits chaudes plus de deux jours d'affilée, devrait persister jusqu'à jeudi 22 juin avant un possible rafraîchissement par l'ouest entre vendredi et samedi.

Samedi, Météo France prévenait : "Ce pic de chaleur va urer plusieurs jours" sur tout le pays, et au moins jusqu'à vendredi pour la partie sud. A l'ouest, 14 départements étaient en vigilance jaune à la canicule.

Jusqu'à 38°C attendus des Landes aux Charentes lundi

Selon le bulletin de Météo France ce dimanche, les températures maximales atteignent 32°C à 36°C sur les départements en vigilance orange canicule sur l'ouest du pays et 30 à 31 degrés sur Paris et Petite Couronne.

Les fortes chaleurs vont s'intensifier en début de semaine prochaine. Ce lundi, après des températures minimales déjà comprises entre 17°C et 21°C, localement 22°C, les températures de l'après-midi atteindront entre 34°C et 37°C sur les départements en vigilance orange. Des Landes aux Charentes, les températures pourront même atteindre 38° voire 39°C.

L'État active la plateforme téléphonique d'information "canicule"

La Direction générale de la santé a annoncé, dans un communiqué cité par fracneinfo, décider d'activer la plateforme téléphonique d'information "canicule". Cette plateforme est accessible de 9h à 19h au 0800.06.66.66, les appels sont gratuits en France. Cette plateforme permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger les plus fragiles. La Direction générale de la santé a précisé que "les autorités sanitaires nationales et régionales surveillent la situation heure par heure".

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé lundi dernier avoir demandé aux mairies de faire un "recensement" des lieux où les personnes vulnérables pourraient aller se rafraîchir lors de fortes chaleurs. La ministre s'exprimait à l'issue d'une réunion de tous les partenaires du plan national canicule (Samu, associations, Météo-France, hôpitaux, ministères du sport, du travail...), activé, comme tous les ans, le 1er juin.

Fortes chaleurs 🌞+manque d'eau 💦= risque #FeuxDeForêts important.Suivez les conseils pour limiter le risque.Vous détectez un feu 🔥? ☎️18/112 pic.twitter.com/w9KTevRwqd — VISOV | #MSGU (@VISOV1) June 18, 2017

Top 5 des mois de juin les plus chauds ?

Au final, juin 2017 sera probablement dans le Top 5, voire le Top 3, des mois de juin les plus chauds depuis le début des relevés (1900) de Météo France. Juin 2003 et juin 1950 demeurent sur les deux premières marches du podium.

Des records de températures ont été battus vendredi après-midi dans le sud comme à Toulon et Cassis. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des records nocturnes sont également tombés. A Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) la température n'est pas descendue sous les 24,8°C. Un record tous mois confondus pour cette commune, depuis que des relevés y sont effectués (1939). A l'aéroport de Montpellier elles sont restées à 25,1°C, un record pour un mois de juin. Records nocturnes aussi à Cassis (24,5°) ou Marignane (25°C).

Des #records de #chaleur pour un mois de juin ont été battus cet après-midi dans le Sud-Est 🍉 pic.twitter.com/sM6uU2QFxk — Météo-France (@meteofrance) June 16, 2017

