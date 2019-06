Canicule : Grospierres, à nouveau village le plus chaud de Drôme Ardèche

Grospierres, France

Ce vendredi, un record historique de chaleur a été battu en France avec 45°9 à Gallargues-le-Montueux dans le Gard. La chaleur était -un peu- moins forte en Sud Drôme et en Sud Ardèche ce vendredi en raison du mistral qui s'est levé dans la matinée dans la vallée du Rhône. La température à Montélimar n'a été que de 38°, 39°2 à Donzère. Dans la Drôme, c'est à Nyons qu'il a fait le plus chaud avec 41°. En Ardèche, il a fait 41°4 à Aubenas, 41°7 à Orgnac-l'Aven et donc 41°8 à Grospierres. Un peu moins que jeudi où Météo France relevait dans le village 42°.

La chaleur devient difficile à supporter

Ce vendredi midi, le village de Grospierres était désert. Sandrine, une touriste venue du Nord, doit poster une lettre. Ce sera sa seule activité à l'extérieur de la journée. Pour trouver des gens, il faut rejoindre le bar restaurant du village.

ça fait vingt ans que j'habite en Ardèche et je n'ai jamais vu cette chaleur explique John , le patron d'un bar restaurant de Grospierres.

Mathias, le serveur n'en peut plus: "c'est infernal" dit-il même si le bar est climatisé et que la terrasse est presque vide. Personne ne veut boire sa bière ou son verre de vin à l'extérieur. Vincent, responsable des travaux dans une collectivité, côtoie les entreprises de travaux publics qui ont adapté leurs horaires de travail. "Ils sont obligés de s'arrêter en fin de matinée" explique Vincent.

Les après-midis comptent double. En une après-midi, on a l'impression d'avoir fait toute une journée de travail explique Franck qui travaille dans un garage auto.

Les températures devraient baisser dans les jours qui viennent avec 38° au maximum de la journée. Mais tous les habitants savent bien que la chaleur est rentrée dans les maisons et qu'il devient très difficile de rafraîchir les appartements sans climatisation.