CANICULE : Horaires aménagés, plus de pauses et de l'eau à volonté pour les salariés en production chez Alstom

Grégory le manager, et Bryan l'opérateur ont commencé leur journée plus tôt avec un ventilateur

Petite-Forêt, France

Dès vendredi la direction a programmé le déclenchement du plan canicule avec les prévisions de Météo France. Un plan négocié en 2014 entre la direction et les syndicats qui prévoit surtout un aménagement des horaires de travail pour que personne ne travaille l'après midi dans les ateliers où les températures peuvent monter jusqu'à 40-45° , et c'est encore plus chaud en chaudronnerie où les ouvriers portent en plus des grosses vestes et des casques de protection très chauds.

L'équipe du matin arrive donc plus tôt; et ceux d'après-midi sont passés de nuit en échange de prime pour mieux supporter cet épisode caniculaire.

Le plan prévoit aussi d'ouvrir les douches à tous les opérateurs qui le veulent, alors qu'elles sont en temps normal réservées aux chaudronnier. Les salariés ont aussi accès à 3 salles climatisées de repos où ils ont à disposition des bouteilles d'eau dans un frigo et des fontaines d'eau fraîche.

Et puis ils ont droit à des pauses supplémentaires pour aller se rafraîchir et éviter les malaises. La direction a aussi lancé une campagne de communication interne pour rappeler les numéros d'urgence et apprendre aux managers à reconnaître les coups de chaud.

Pour aérer les ateliers, les trappes de désenfumage sont ouvertes aussi la nuit, et puis ailleurs, la direction tente aussi d'adapter le fonctionnement des appareils qui produisent beaucoup de chaleur comme les serveurs informatiques.

Le plan canicule est déclenché jusqu'à demain vendredi.