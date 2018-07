Valence, France

La Drôme et l'Ardèche, tout comme désormais sept autres départements dont le Rhône et l'Isère, sont en vigilance orange canicule par Météo France. Les températures devraient devenir étouffantes mardi, pouvant aller jusqu'à 40 degrés par endroits. "À 15 heures ce lundi, de la Vallée du Rhône aux départements méditerranéens, les températures sont comprises le plus souvent entre 32 à 36 degrés", détaille Météo France dans son bulletin.

Plus de 37 degrés lundi en Drôme et en Ardèche

C'est à Aubenas (Ardèche) et à St Romain-en-Diois (Drôme) qu'il a fait le plus chaud lundi dans nos départements avec 37,3 degrés à l'ombre, selon Météo France. On a enregistré également 37,1 à Grospierres, 37 à Donzère, 35,7 à Montélimar et 35,2 à Valence.