Canicule : jusqu'à 39 degrés à Aix-en-Provence la semaine prochaine

Selon les prévisionnistes de Météo France à Aix-en-Provence, le thermomètre va dépasser les 30 degrés dès ce samedi et atteindre les 39 degrés dans les terres jeudi et vendredi prochains.

Aix-en-Provence, France

Alors qu'une vague de très forte chaleur est attendue la semaine prochaine en France, les températures vont progressivement monter à partir de ce dimanche en Provence pour atteindre selon Météo France 39 degrés à Aix-en-Provence jeudi ou vendredi prochains.

Pic attendu jeudi et vendredi

Ce samedi il fera 29 degrés à Aix-en-Provence, 28 à Marseille et 27 à Toulon. Ce dimanche, 29 degrés à Marseille, 30 à Toulon et 31 à Aix. Lundi 24 juin, comptez 32 degrés à Marseille, 35 à Aix et 31 à Toulon. Un pic est attendu pour les jeudi 27 et vendredi 28 juin avec 32 degrés à Marseille, 34 à Toulon et 39 à Aix.

Pas moins de 20 degrés la nuit

Cette situation de fortes chaleurs va perdurer jusqu'au week-end des 29 et 30 juin où il fera près de 37 degrés à Aix-en-Provence. La nuit, les températures ne descendront pas en dessous de 20 degrés.

Il faudra attendre la semaine du 1er juillet pour que le thermomètre redescende. "On va se rapprocher des normales, mais on sera au-dessus" assure un prévisionniste de Météo France qui explique qu'on ne devrait pas battre les records de la canicule de 2003. Il avait fait alors bien plus de 30 degrés pendant 22 jours en juin à Aix-en-Provence.