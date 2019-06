Canicule : jusqu'à 40 degrés en Dordogne la semaine prochaine

Dordogne, France

Vous l'avez remarqué : les températures grimpent. L'alerte canicule est lancée dans le pays dès ce lundi 24 juin. En Dordogne, le thermomètre va augmenter progressivement, avant d'atteindre un pic mercredi.

Selon les prévisionnistes de Météo France dans le département, c'est à partir de ce mercredi 26 juin et jusqu'au vendredi que les températures seront les plus hautes en Dordogne. On attend entre 36 et 40 degrés en cette fin de semaine.

Pas moins de 20 degrés la nuit

L'alerte canicule intervient lorsque les maximales et les minimales sont élevées et se prolongent pendant quelques jours. Les températures nocturnes sont donc prises en compte. Dans le département, elles devraient osciller entre 19 et 21 degrés.

Selon le prévisionniste Saïd Asbatri, on pourrait alors battre des records : "de telles températures au mois de juin, cela n'était pas arrivé depuis 2003 en Dordogne".