Canicule : jusqu'à 40° en journée et 25° la nuit, à quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Il est temps de sortir les ventilateurs des placards. Dès ce dimanche, un épisode de canicule est attendu en France, avec des températures allant de 30 à 35 degrés dans certaines zones du pays, comme sur les rives de la Garonne.

Brûlant la journée, pas de répit la nuit

Cette canicule devrait durer toute la semaine selon Météo France : en milieu de semaine, les températures atteindront de 34 à 38 degrés partout en France, avec des pointes jusqu’à 40 degrés dans le centre et le sud-est du pays. La nuit, la température ne descendra que péniblement en dessous de 25 degrés la nuit.

Plan canicule, prévention et info-service

Partout en France, les préfectures et les maires des communes s'organisent. En Île-de-France, le niveau 3 du plan canicule sera activé ce dimanche à partir de 16 heures. Cela veut dire plus de surveillances de personnes âgées dans les maisons de retraites et les EHPAD, des maraudes supplémentaires pour venir en aide aux sans-abris et plus de lieux frais ouverts en ville, comme des jardins, les parcs, les musées ou les églises.

À la radio et à la télévision, des messages de prévention seront également diffusés toute cette semaine.

Les températures maximales prévues lundi 24 juin