Météo France a placé ce jeudi 66 départements en alerte orange canicule. L'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont concernés. Les températures très élevées vont durer jusqu'à "au moins la semaine prochaine", selon Météo France.

Auvergne, France

Météo France a placé ce jeudi après-midi 66 départements en vigilance orange. Le Cantal, l'Allier et le Puy-de-Dôme sont concernés jusqu'à samedi 7 heures, au plus tôt. La hausse du thermomètre devrait toucher presque tout le pays. Ce vendredi, les températures devraient atteindre 36 degrés à Vichy, 34 à Clermont-Ferrand et Aurillac. Les autorités appellent chacun à la vigilance.

La chaleur s'installe sur quasiment toute la France. © Visactu - Météo France

Une canicule jamais vue depuis 2006

"C'est une canicule remarquable, intense et durable", souligne Olivier Proust, prévisionniste chez Météo France, interrogé par l'AFP. "Il faut remonter à 2006 pour retrouver une canicule plus intense" à l'échelle du pays, a-t-il poursuivi.

La vague de chaleur va durer jusqu'à la semaine prochaine. "Cet épisode de canicule sera donc très étendu et fort pour le weekend" et "ces températures caniculaires devraient persister au moins jusqu'au début de la semaine prochaine", selon Météo-France. Lundi, les températures seront "un petit cran en dessous", avant de repartir à la hausse mardi et mercredi.

La préfecture du Puy-de-Dôme active le niveau 3 de son plan canicule

Le niveau 3 du plan canicule est déclenché ce jeudi soir à minuit dans le Puy-de-Dôme. Il devrait rester en vigueur jusqu'à mercredi soir. La préfecture du département a alerté les maires, les hôpitaux, les pompiers et tous les services susceptibles de relayer l'information et de protéger les populations.

Plusieurs mesures sont mises en place : une maraude de jour auprès des personnes sans domicile fixe, une ouverture des centres d'hébergement à partir de 14 heures au lieu de 19 heures. Il y a également une distribution d'eau pour les réfugiés. L'Agence Régionale de Santé va, de son côté, augmenter les capacités d'accueil des services d'urgence dans le département.

Un numéro vert est mis en place à l'échelle nationale. Pour toute demande de renseignements, il faut contacter la cellule "canicule infoservices" au 0800 06 66 66 (appel gratuit).