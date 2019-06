Canicule : l'Ille-et-Vilaine premier département breton à passer en vigilance orange

Rennes, France

La Bretagne avait été épargnée jusqu'à ce mercredi par la canicule qui sévit sur une bonne partie de la France depuis lundi. Mais depuis la mi journée, l'Ille-et-Vilaine est passé en vigilance orange et fait désormais parti des 78 départements français dans cette situation en raison de la canicule;

Le thermomètre s'affole

Les températures ont atteint en milieu d'après-midi à l'ombre 35° à Rennes, Redon et Fougères, 34° à Vitré et Cesson-Sévigné. Seule la ville de Saint-Malo a connu une relative fraicheur avec 27°. Pour la nuit, il faudra compter avec 24° à Rennes et 37° jeudi dans la capitale bretonne selon Météo Bretagne. C'est sous une chaleur écrasante que s'est déroulée toute la journée la Grande Braderie de Rennes qui a réuni 250 commerçants ambulants.

Ouvertures prolongées dans les piscines de Rennes

En raison de ces fortes chaleurs, la ville de Rennes a décidé d'augmenter les offres de baignade. Deux piscines, celles des Gayeulles et de Villejean sont fermées pour cause de maintenance. Du coup dans les deux autres piscines de la ville, Bréquigny et Saint-Georges on pourra se baigner plus tard. D'autre part, la baignade aux Etangs d'Apigné, dans le sud de la ville, sera surveillée dès jeudi après-midi.