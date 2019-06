Canicule : la base de loisirs de Cergy-Pontoise bat son record de fréquentation

Cergy-Pontoise, Cergy, France

Ils étaient plus de 15 000, en maillot, et serviettes de bain, à chercher un peu de fraîcheur à la base de loisirs de Cergy-Pontoise ce samedi. Un record pour le site, où le thermomètre frôlait les 36 degrés ce jour-là.

Des milliers de baigneurs

À l'entrée de l'espace de baignade, des dizaines de personnes attendent de pouvoir se baigner. Il faut être patient, et réussir à trouver un bout de sable ou mettre sa serviette sur la plage bondée. Dans l'eau même constat, on a du mal à distinguer du bleu parmi la masse de baigneurs. Plus de 7 000 sont passés à l'espace de baignade ce samedi, sur les plus de 15 000 visiteurs de la base de loisirs. Mais les sourires sont sur tous les visages, "un peu d'eau, ça fait du bien", et puis "l'eau est fraîche quand même", confient les baigneurs.

Attention à bien respecter les zones de baignade surveillées © Radio France - Margaux Stive

Attention aux noyades

Des visiteurs venus nombreux, malgré les deux drames survenus dans la base cette semaine. Deux jeunes sont morts noyés, après s'être baignés dans des zones interdites, et non surveillées. Car "l'eau peut rafraîchir mais elle peut aussi tuer", rappelle Nicolas Cook, le directeur de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. "Elle peut tuer votre enfant aussi, si vous manquez de prudence", ajoute-t-il. Il faut donc bien se baigner dans les zones surveillées, et penser aussi à protéger sa peau, à boire beaucoup , et à se mouiller la nuque avant d'entrer dans l'eau.