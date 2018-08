Devant la chute rapide et prononcée des débits d'eau de ses rivières, la Préfecture de la Creuse vient de prendre un arrêté limitant la consommation d'eau sur tout le Département. La situation est grave mais pas désespérée; les rivières creusoises avaient beaucoup moins d'eau il y a pile un an.

Une chute brutale du débit des cours d'eau

La canicule, renforcée par un vent fort et très chaud, a fait chuter le débit des cours d'eau creusois en l'espace d'une semaine. Seules la Gartempe et la Petite Creuse ne sont pas impactés. Toutes les autres rivières ont atteint voire dépassé le seuil d'alerte. Le seuil de crise renforcée a même été atteint par la Voueize dans le nord-est du Département. Les poissons résistent. Ils se sont mis en grand repos et ont encore des trous d'eau qui peuvent les accueillir. Les orages du 9 août ont apporté des quantités d'eau variant de 15 à 25 mm, ce qui peut stabiliser les débits d'eau pour une durée de 2 à 3 jours. Seule la ressource en eau potable du Département de la Creuse n'est pas affectée grâce aux pluies du printemps dernier. La situation est jugée préoccupante, mais elle est moins grave que celle enregistrée il y a tout juste un an.

Les mesures de limitation de la consommation d'eau

la Préfecture de la Creuse a rpis par arrêté un certain nombre de décisions:

Interdiction d'arroser les jardins, potagers, balconnières et jardinières de fleurs entre 8 et 20 heures.

Interdiction d'arroser les pelouses publiques et privées, les jardins publics, les terrains de sport et les espaces verts jusqu'à nouvel ordre.

Interdiction de nettoyer à l'eau les voiries publiques, les trottoirs et les terrasses (sauf impératif sanitaire)

Interdiction de vidanger ou de remplir les piscines privées

Interdiction de laver les véhicules en dehors des stations spécialisées

Interdiction de prélever de l'eau dans les cours d'eau et leur nappe d'accompagnement sauf pour l'abreuvement du bétail

Les services de police et de gendarmerie ne seront pas mobilisés pour guetter les contrevenants. Il est fait appel au devoir civique de chaque habitant de la Creuse.