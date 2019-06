Canicule : la Haute-Corse placée en vigilance jaune

Corse, France

Conséquence de cette épisode de forte chaleur, le préfet de Haute-Corse a informé l’ensemble des maires du département et mis en pré-alerte les services d’urgence, les services de secours et les associations de protection civile de la Haute-Corse.

L’ARS (l'agence régionale de santé) appelle l’attention des directions des établissements hospitaliers et de santé en leur demandant de veiller à la bonne marche des climatiseurs et d'assurer le suivi du nombre d’appels au 115. Les élèves sont quant à eux invités à rester à leur domicile. Toutefois, les établissements scolaires pourront les accueillir. La DIRECCTE (la direction du travail) a émis des recommandations particulières en direction des employeurs afin qu’ils mettent en place les mesures de prévention qui s’imposent.

Ce début de canicule se caractérise par des températures minimales mardi au lever du jour de 21 à 24° sur le littoral et de 17° à 20° dans l’intérieur. Les températures maximales devraient atteindre 30 à 32° en bord de mer et 33 à 35° dans l’intérieur. Les températures pourraient augmenter de 1 à 3° dans la journée de mercredi. Le préfet appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance.