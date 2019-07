Canicule : la journée de jeudi sera-t-elle la plus chaude de l'histoire en France ?

Le mercure va encore monter d'un cran ce jeudi sur l'Hexagone qui devrait battre des records de chaleur. 20 départements ont été placés en vigilance rouge et 60 ont été maintenus en vigilance orange. Cette journée sera-t-elle la plus chaude de l'histoire en France ?

La canicule frappe de plein fouet l’Hexagone et Météo France a placé 20 départements en vigilance rouge, et 60 en vigilance orange. Alors que dans de nombreuses villes les records de chaleur ont déjà été battus et pourraient encore l'être ce jeudi, nous pourrions assister à la journée la plus chaude de l'histoire en France.

Plus chaud qu'en 2003 ?

Avec des températures élevées, ce jeudi pourrait être en moyenne plus chaud que les pires jours d'août 2003. Selon La Chaîne Météo, le record actuel date du 5 août 2003 avec 29,4°C en moyenne à travers toute la France.

Cette moyenne est réalisée à partir de l’indicateur thermique qui prend en compte les températures minimales et maximales de 30 villes de référence.

Des températures très chaudes sont attendues quasiment partout et aussi, plus rare, dans un quart nord-est de la France avec des températures maximales qui devraient dépasser les 40 degrés avec des pointes à 43°C.

En juin, on avait pu observer un mercure à 46 degrés dans l'Hérault, record absolu en France. Ce dernier ne devrait pas tomber selon Météo France.

Le caractère nordiste de cette canicule est toutefois assez inquiétant et la ministre de la Santé le rappelle : "C'est la première fois que cela touche des départements du Nord de notre pays avec un habitat, un urbanisme, des populations qui ne sont pas habituées à des chaleurs de ce niveau là".

Des records prévus dans de nombreuses villes

Météo France prévoit des nouveaux records de température dans huit grandes villes de France. Paris devrait battre un record vieux de 1947, 42 degrés sont en effet attendus ce jeudi contre 40,4°C le 28 juillet 1947.

À Lille, Rouen, Dijon et Strasbourg le thermomètre devrait monter autour des 40C° et battre localement des records de chaleur. C'est pire pour Orléans et Reims qui devrait voir le mercure grimper jusqu'à 41C°.

La ministre de la Santé demande à tout le monde de "redoubler d'attention" et rappelle : "Personne n'est sans risque face à de telles températures".