Canicule : la journée annoncée la plus chaude...effectivement la plus chaude en Occitanie

Il n'avait jamais fait aussi chaud un matin à Toulouse. Depuis 1947, depuis que Météo-France procède aux relevés à Blagnac, jamais de telles températures minimales n'avaient été relevées. A 6 heures ce matin, on a relevé 24,2 degrés, soit 0,1 degré de plus que la température relevée (24,1 degrés) en août 2 000. Pour Météo-France, c'est "exceptionnel, du jamais vu, on a franchi une marche" relève un technicien de Blagnac.

Autre record battu côté maximales, à Luchon. Pour la deuxième journée consécutive, il a fait plus chaud que jamais. On a relevé cet après-midi vers 15h 38,7 degrés. Ailleurs : 39,2 degrés à Albi (Tarn), 37,1 à Montauban (Tarn-et-Garonne), 37,5 à Auch (Gers) et 39,6 à Villefranche de Rouergue (Aveyron). Les deux départements les plus chaud de Midi-Pyrénées sont une nouvelle fois le Tarn et l'Aveyron.

Du côté de ces températures maximales donc les records ne devraient pas être battus. Comme hier mercredi explique Météo-France, c'est le vent d'autan qui modère très légèrement la surchauffe. Mais à Toulouse encore une fois, on n'avait jamais eu aussi chaud au mois de juin depuis 1950. 39,1 degrés ont relevés cet après-midi à Blagnac, contre 39,8 en 1950 mais ces valeurs n'avaient pas été atteintes depuis.