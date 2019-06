Canicule : la préfecture de la Creuse active le niveau 3 du plan d'alerte

Département Creuse, France

Il va faire chaud, très chaud dans les jours qui viennent en Creuse. Le département n'échappera pas à la canicule qui s'abat sur le pays. Les températures devraient dépasser les 33°C dans la journée de mardi et atteindre jusqu’à 41° jeudi. Elles resteront élevées jusqu’à dimanche. Et il fera chaud également la nuit, avec des températures qui vont grimper durant cette même période de 15° à 22

Le niveau 3 du plan canicule enclenché

L’ensemble des services sanitaires de la région et du département sont mobilisés et les mesures de prévention prévues dans le plan national canicule et adaptées au niveau local ont immédiatement été mises en œuvre.

Pour assurer la permanence des soins auprès des médecins de ville et la bonne réponse du système de santé

Pour mobiliser les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour prévenir les risques sanitaires liés à la chaleur

Pour mobiliser les associations et services publics locaux pour permettre l’assistance aux personnes à risque

Pour mettre en œuvre des actions locales d’information sur les mesures préventives à destination des publics

Comment avoir moins chaud ?

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

(fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif

régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour

et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour P assez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...)

(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;

et de pratiquer une activité physique ; Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide