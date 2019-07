Canicule : la prévention contre les incendies renforcée sur le plateau de Malzéville

Alors que le mercure dépasse encore les 30 degrés et que la sécheresse se fait sentir, la commune de Malzéville, près de Nancy, renforce les patrouilles sur le plateau, classé Natura 2000. Objectif : éviter qu'un barbecue interdit provoque la destruction d'espace naturel sensible.

Malzéville, France

Comment éviter les incendies dans un espace naturel sensible et prisé des promeneurs ? C'est la question que se pose la municipalité de Malzéville un an après l'incendie qui avait détruit plusieurs milliers de mètres-carrés sur la plateau de Malzéville, site classé espace naturel sensible et Natura 2000. C'est pourquoi la mairie a décidé de signer une convention avec l'association des Rangers de France pour la mise en place de patrouilles bénévoles.

Objectif, éviter les barbecues et autres feux de camps, interdits sur ce site et dangereux pour l'écosystème. D'ailleurs, pas besoin de marcher longtemps pour trouver des traces de feux, parfois très proches de pins ou de buissons secs. Au sol, des bouts de bois calcinés regrette le maire de Malzéville, Bertrand Kling :

"On imagine assez facilement le risque avec du vent, toutes les brindilles. Le pin, surtout en période sèche, ça part à une vitesse folle".

Le plateau de Malzéville est particulièrement sec au cours de l'été 2019, ici le 22 juillet © Radio France - Cédric Lieto

Avec cette sécheresse qui dure depuis plus d'un an, la plus grande pelouse calcaire de Lorraine prend des airs de savane, balayée par les vents. Plusieurs milliers de mètres-carrés sont partis en fumée l'été dernier après un feu de camp d'où l'importance du travail de pédagogie auprès des familles pour Romain Teich, l'un des deux policiers municipaux de la commune :

"Ils comprennent un peu mais ils nous parlent toujours du passé, il y a 20 ans, on pouvait le faire, tout le monde le faisait. On leur explique que ça a changé."

Une présence renforcée

Des policiers soutenus désormais par les Rangers de France, une association de protection de la nature. Un rôle que décrit son président dans le Grand Est, Eric Muller :

"On a sûrement plus de temps que la police qui a d'autres prérogatives. Quand ils viennent ici, bien sûr, c'est pour surveiller mais pas forcément pour tomber sur les personnes. Nous, c'est un peu notre plaisir de nous promener et puis d'intervenir."

Des Rangers qui ne peuvent pas verbaliser mais qui seront amenés à intervenir aussi en hiver pour éviter les dépôts d'ordures sur le plateau. Une association à la recherche de bénévoles. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter l'association par courriel : rangersdefrancegrandest@gmail.com