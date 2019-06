Canicule : la Sarthe passe en vigilance orange

Le Mans, France

La canicule s'étend : la vigilance orange de Météo France touche désormais 65 départements, dont la Sarthe depuis ce mardi 25 juin à 16H. Après un lundi plus frais que redouté, les températures sont déjà plus chaudes ce mardi dans le département et vont continuer de grimper : 35 degrés sont annoncés mercredi au Mans, 36 degrés pour jeudi, vendredi et samedi. Dimanche, Météo-France n'annonce "que" 30 degrés pour les maximales.

Pas de répit la nuit

Les températures nocturnes cette semaine seront élevées : pour cette nuit de mardi à mercredi, Météo-France prévoit 23 degrés à 2 heures du matin, pour une température ressentie de 28 ! Les nuits s'annoncent difficiles jusqu'à samedi, avec des températures prévues autour de 25 degrés à 2 heures du matin.

