Canicule : la vigilance orange est levée en Limousin

Ce dimanche matin, les trois départements du Limousin ne sont plus en vigilance orange canicule. Ils ne font plus partie de la liste des 32 départements concernés selon un bulletin de Météo France.

Limousin, France

Il va faire un peu moins au chaud ce dimanche. Les températures redescendent enfin un peu après avoir affolées les thermomètres ces derniers jours. En Limousin, il a encore fait de 38,8 degrés à Limoges ce samedi, 37,8 à Tulle et carrément 39,9 à Bonnat, en Creuse.

Le gros est passé confirme Météo France ce dimanche, le thermomètre est redescendu cette nuit et ce sera pareil les nuits prochaines. Si bien qu'après un nouveau bulletin, les trois départements limousins ne sont plus en vigilance orange canicule. Corrèze et Creuse restent en jaune, la Haute-Vienne repasse en vert. En France, il ne reste plus que 32 départements concernés par cette vigilance orange canicule.