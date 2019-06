Canicule : la vitesse limitée à 30 km/h dans toute l'agglo du Mans à partir de ce vendredi 28 juin

Le Mans, France

Alors que la qualité de l'air au Mans est qualifiée de médiocre par Air Pays de la Loire en cette fin de semaine, le maire Stéphane Le Foll prend un arrêté municipal pour limiter la vitesse à 30 kilomètres/heure maximum à compter de ce vendredi 28 juin 2019 et jusqu'au dimanche 30 juin, fin prévue de l'épisode de canicule. La mesure concerne toute l'agglomération du Mans dans son intégralité, précise Rémy Batiot, vice-président de Le Mans Métropole délégué aux mobilités.

Une mesure susceptible d'être reconduite

Pas sûr que tous les automobilistes aient connaissance de l'information en temps et en heure. "On sait qu'on sera certainement amenés à prendre de nouveau ce type de mesure à l'avenir, à cause du dérèglement climatique", prévient Rémy Batiot. "On va définir une procédure pour pouvoir mieux communiquer et faire en sorte que chacun sache que dans ce type de situation extrême on doit rouler moins vite. En tout cas, il faut que chacun fasse preuve de civisme".