Canicule : le Berry en vigilance Orange

Sans surprise, l'Indre et le Cher sont placés en vigilance "Orange" à la canicule. Au total en France, 53 départements sont concernés.

Châteauroux, France

Comme prévu, les services de Météo France ont placé l'Indre et le Cher en vigilance "Orange" à la canicule. Au total, ce sont 53 départements qui sont concernés par cette vigilance, et notamment tous les départements de la région Centre-Val de Loire. Sont donc concernés : Ain, Allier, Ardennes, Aube, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Val-d'Oise, ainsi que Paris et la petite couronne.