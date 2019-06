Canicule : le CCAS de Metz à l'écoute des personnes âgées

Moselle, France

Le dispositif est maintenant bien rodé, mais l'épisode de canicule qui sévit actuellement sur la Moselle et une large partie de la France le rend encore plus indispensable. Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Metz déclenche ce mercredi son plan d'aide aux personnes les plus fragiles, en particulier les personnes âgées. "Cela intervient habituellement plus tard dans l'été", concède Christiane Pallez, la directrice adjointe du CCAS. Mais la mise en place du niveau 3 de l'alerte canicule par la préfecture de la Moselle a accéléré la mobilisation des services.

12 bénévoles au bout du fil

Cela se traduit particulièrement par la mise à jour du registre des personnes âgées isolées (ouvert à toutes les personnes de plus de 65 ans et vivant seules). Elles sont 275 à ce jour à figurer dans cette liste. Dés mercredi, 12 bénévoles vont se relayer depuis le centre d'appel du CCAS pour les contacter. "On s'assure qu'elles vont bien et qu'elles suivent bien les conseils : baisser les stores ou fermer les volets, boire régulièrement, ne pas oublier de manger, ne pas trop se vêtir..." Et selon Christiane Pallez, cela se passe bien pour la grande majorité. Dans le cas contraire, si l'opérateur bénévole constate une difficultés, les secours peuvent être envoyés sur place.

La ville de Metz gère également cinq résidences pour personnes âgées autonomes, toutes équipées de salles climatisées et exceptionnellement ouvertes durant cette période aux personnes extérieurs ayant besoin de se reposer au frais.

Les recommandations en cas de canicule - Mairie de Metz

Peuvent demander à être inscrite sur le plan canicule :

Les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile.

Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile.

Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.

La fiche de renseignement est disponible ici. Inscription possible également sur Allo Mairie au 0800 891 891 (service et appel gratuits)

Les sans-abris très vulnérables

Mais les personnes âgées ne sont pas les seules qui préoccupent les services de la mairie. Une attention particulière envers les sans-abris est également apportée. "Ce sont en été que ces personnes sont le plus en difficulté : elles n'ont plus d’hébergement d'urgence comme en hiver, et elles ont souvent des addictions. Et l'alcool est très dangereux en cas de fortes chaleurs." Les associations d'aide et de solidarités effectuent le relais sur le terrain pour apporter de l'eau et des conseils. Le CCAS a également décidé de faire distribuer des gourdes en plastique et des casquettes.

Devoir de solidarité

Globalement, les leçons de la canicule de 2003 ont été tirées selon Christiane Pallez. "Les collectivités, les institutions ont fait ce qu'il fallait, il y a les spots d'informations... Mais cela ne remplace quand même pas le contact direct, la relation avec le voisin, l'attention à l'autre. Nous sommes tous responsables et notre devoir de solidarité est renforcé avec cette chaleur dont nous souffrons tous, mais où d'autres sont plus fragiles."