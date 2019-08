Canicule : le centre de soins des animaux sauvages d'Auvergne-Rhône-Alpes en détresse

A cause la canicule et de la sécheresse, les prises en charges d'animaux sauvages ont augmenté de 40 % par rapport à l'été dernier. Ces arrivées ont demandé beaucoup plus de nourriture et de médicaments que prévu. L'Hirondelle a besoin d'au moins 130 000 euros pour continuer à sauver des vies.

Saint-Forgeux, France

En 21 ans d'existence, le centre L'Hirondelle, situé à Saint-Forgeux dans le Rhône, n'a jamais connu une année si difficile. L'établissement prend en charges les animaux sauvages blessés ou malades du Rhône, de la Loire, de la Drôme et de l'Ardèche.

A cause de la canicule et de la sécheresse, cet été, les arrivées ont augmenté de 40% par rapport à la saison estivale 2018. Les cinq soigneurs salariés et les trente bénévoles sont épuisés. Ils ont besoin de 130 000 euros pour continuer leur activité sinon l'établissement sera menacé de fermeture au moins temporaire dès l'automne prochain. Un appel à l'aide est donc lancé.

Le martinet, espèce la plus touchée par la canicule

La nurserie pour les martinets de L'Hirondelle peut recevoir jusqu'à 300 pensionnaires. Rien qu'au mois de juillet, 450 oiseaux de cette espèce ont dû être pris en charge. "Cet été, il a fait jusqu'à 42 degrés mais les martinets ressentaient 60 degrés sous les toits où ils se nichent, précise Laurie Morel, soigneuse du centre âgée de 19 ans. Les parents sont partis parce qu'il n'y avait plus de nourriture donc les petits sont sortis du nid affamés sans savoir voler donc ils ont des fractures ou luxations."

Des locaux saturés

Rien qu'en juillet 2019, plus de 1250 animaux sont arrivés en soins contre 900 en juillet 2018. C'est un record depuis l'ouverture de L'Hirondelle. Actuellement, il n'y a plus de place pour accueillir correctement d'autres animaux. C'est pourquoi le centre doit disposer d'un nouveau bâtiment d'ici le printemps 2020, les périodes printanières et estivales sont celles où les animaux nécessitent le plus de soins. Le coût estimé de ces travaux est de 220 000 euros.

Les bureaux du directeur, d'Anne Fourier et d'une autre salariée ont dû être débarrassés pour faire place aux hérissons, martinets ou encore des lapins. © Radio France - Diane Sprimont

Au total, Anne Fourier et son équipe ont besoin de 350 000 euros. Les aides et subventions ne permettront pas de couvrir cette somme. Il est possible de faire un don directement sur ce site.