Canicule : le département de la Mayenne placé en vigilance orange

Département Mayenne, France

65 départements sont désormais en vigilance orange à la canicule annonce Météo-France ce mardi. Le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Lozère et le Vaucluse se sont ajoutés aux 53 départements qui étaient en vigilance orange depuis lundi après-midi. L'alerte est valable jusqu'à demain après-midi, 16 heures, au moins.

L'épisode de fortes chaleurs s'intensifie et les températures les plus élevées seront observées jeudi et vendredi.