Canicule : le Loiret placé en vigilance orange

Orléans, France

Il fait très chaud et ça va continuer : Météo France indique que les températures actuelles dans le Loiret sont supérieures à 31°C et que "cet épisode de _canicule va perdurer sur plusieurs jours_, les températures augmentent au fil des jours, les températures maximales prévues pourront atteindre 37°C à 39°C en milieu de semaine, voire plus. Les températures minimales sont également élevées, de l'ordre de 19°C à 21°C pour l'instant"

Conséquence : la vigilance orange est activée par Météo France dans le Loiret, mais aussi dans tout le Centre-Val-de-Loire, et dans une partie de la France allant de la Seine-et-Marne à l'Auvergne et au Centre, en passant par la basse et moyenne vallée du Rhône. Météo France rappelle que "le _danger est plus grand pour les personnes âgées_, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées". Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur, ajoute Météo France.