Canicule : le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn passent en vigilance orange

Météo France vient d'étendre sa vigilance orange canicule à 53 départements. Le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn sont concernés. La fin du phénomène n'est pas prévues avant mercredi matin et pourrait s’amplifier jeudi et vendredi.