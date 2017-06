Canicule : le mercure devrait enfin repasser sous la barre des 30° en Creuse

On devrait mieux dormir dans les jours qui viennent en Creuse. Météo France annonce une première baisse des températures à partir de ce vendredi. Le département est placé en vigilance orange "canicule" depuis le début de la semaine.

Il a fait encore très chaud ce jeudi 22 juin en Creuse. Même si le record de chaleur de l'été 2003 (35°7) n'a pas été battu, le mercure a encore largement dépassé la barre des 33 degrés sur le département. Selon Météo France, depuis le début de la semaine, il fait entre 10 à 12 degrés de plus que les moyennes saisonnières.

Le relevé des températures de ces dernières 48 heures © Radio France - Géraldine Marcon

Début de pénurie de climatiseurs et de ventilateurs

Les enseignes d'électro-ménagers ont été prises de court par ces températures caniculaires qu'on attendait pas dès le mois de juin. Et dans certains magasins, on ne trouve plus de climatiseurs où de ventilateurs. "C'est la cohue explique le responsable d'un rayon, on a déjà plus de stock". La chaleur ne fait pas non plus les affaires des petits chanceux qui ont une piscine. La poussée des températures a fait tourné l'eau de bien des bassins, et dans les magasins spécialisés, on se bouscule pour acheter des produits d'entretien et pour glaner quelques conseils.

Encore un peu de patience

La Creuse en aura bientôt fini avec cet épisode caniculaire. Météo France annonce une baisse des températures dés cette fin de semaine. Le mercure devrait repasser sous la barre des 30°. Et la semaine prochaine, la chute sera encore plus importante puisqu'on nous annonce des températures sous la barre des 20° !