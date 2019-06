Canicule : le niveau 3 du plan activé en Pays de Savoie

Les préfectures de Savoie et Haute-Savoie ont activé mardi le niveau 3 du plan Orsec "Canicule". Il augmente le niveau de vigilance des services de l'Etat et des acteurs locaux envers les personnes vulnérables.

Les préfectures de Savoie et Haute-Savoie ont activé mardi le niveau 3 du plan Orsec "Canicule". Ce niveau conduit l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et les acteurs locaux (notamment les maires, les établissements de santé et médico-sociaux, les services d’urgence et de secours) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes vulnérables.

37°C à Chambéry, 36°C à Chamonix, le sommet du Mont-Blanc bientôt en positif

Ce mercredi, le mercure s'est encore affolé. 37°C ont été relevés à Chambéry, "jusqu'à 38°C par endroits en Savoie" selon la préfecture. Météo France met en avant de son coté les 36°C enregistrés à Chamonix, ainsi que sur les zones frontalières de moyenne montagne "en raison d'un vent chaud venu d'Italie".

Et cela va continuer. Mercredi, "les températures pourraient atteindre les 40°C à 1.000 mètres d'altitude" selon Météo France. L'isotherme 0 degré sera situé 4.700 mètres, et le Mont-Blanc devrait entièrement passer en températures positives d'ici la fin de semaine, jeudi étant annoncée comme la journée la plus chaude.

Les établissement climatisés ouverts à Annecy

Au delà des principes de précaution et de bon sens rappelés par les autorités, la ville d'Annecy a décidé de communiquer la liste des lieux climatisés ouverts aux personnes âgées.

