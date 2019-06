Canicule : le niveau 3 sur 4 activé ce dimanche pour tous les départements d'Ile-de-France

Tous les départements d'Ile-de-France ont décidé d'activé le niveau 3 sur 4 du plan canicule à partir de 16h ce dimanche. Les températures annoncées par Météo France à partir de ce dimanche et jusqu'à la fin de la semaine prochaine sont très élevées. Pensez donc - entre autres -à bien vous hydrater.

Île-de-France, France

Toutes les préfectures d'Ile-de-France activent le niveau 3 sur 4 du plan canicule ce dimanche à partir de 16h. Tous les départements de la région sont donc concernés. Une plateforme téléphonique sera mis en place à partir de ce lundi, au 0 800 06 66 66, de 9 heures à 19 heures.

Selon la préfecture, le niveau 3 ou "alerte canicule" correspond au niveau de vigilance orange pour le paramètre "canicule" de la carte de Météo France. Ce niveau est déclenché par les préfets de départements, en lien avec les agences régionales de santé (ARS). Il engage la mise en oeuvre d'actions de prévention, de communication et de gestion spécifiques par les services publics et les acteurs territoriaux.

Plusieurs conseils à appliquer en cas de fortes chaleurs

Il faut donc penser à bien s'hydrater et ce même quand on n'a pas soif. Il faut aussi penser à rafraîchir son habitation, en fermant les volets par exemple. Évitez également de faire du sport. N'hésitez pas à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches et privilégiez les sorties dans des lieux frais comme le cinéma ou les musées.

A noter également qu'un renforcement des maraudes va donc être mis en place. Les horaires d'ouverture des accueils de jours ont été étendues depuis ce samedi. Des places d'accueil supplémentaires vont également être proposées pour les personnes isolées.

Des températures grimpant jusqu'à 40 degrés

Météo France prévoit des températures très élevées pour les prochains jours. Ce dimanche, il fera 30 degrés en Ile-de-France. Et ça ne cesse de monter durant la semaine suivante jusqu'à atteindre les 40 degrés en milieu de semaine prochaine. La nuit, les températures ne devraient pas redescendre en-dessous des 20 degrés.