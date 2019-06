Canicule : Le Nord et le Sud de la Manche ne jouent pas dans la même catégorie!

Les 30 degrés ont été dépassés dans la Manche ce jeudi! Ca n'était pas la canicule, on n'a pas non plus enregistré de records de chaleur pour un mois de juin. En revanche, le département s'est distingué en raison de l'amplitude thermique assez remarquable enregistrée du Nord au sud.

C'est ce qu'on appelle, un grand écart! Si dans le Sud-Manche, la température maximale enregistrée l'a été à Saint-Hilaire-du-Harcouët avec 33,6°, à l'opposé du département, au cap de la Hague, le mercure n'a pas dépassé les 17,9°, ce qui faisait d'ailleurs de la Hague, le coin de France le plus frais hier en dessous de 3000 mètres d'altitude!

Faites le calcul : entre le Nord et le Sud du département, pas moins de 15,7° de différence! Une amplitude assez exceptionnelle à cette période, et entre ces deux extrémités, un "dégradé de températures" d'après les propres mots de Météo France. Ainsi a-t-on enregistré 18,5° dans le Val de Saire, 21,5° à Bricquebec, 24° à Saint-Lô, Près de 29° à Granville, 30° dans la Baie du Mont-Saint-Michel, et donc les températures les plus chaudes à l'intérieur des terres, aux portes de la Bretagne.

Et c'est aussi là qu'il devrait faire le plus chaud ce vendredi, avec cette fois, de possibles records de chaleurs avec des pics attendus à 36° voire 37°.