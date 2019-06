Le préfet de l'Indre déclenche le niveau 3 du plan "Alerte Canicule"

Châteauroux, France

Comme 64 autres départements, et notamment tous ceux de la région Centre-Val de Loire, l'Indre est toujours en vigilance "Orange" alerte canicule. Les températures maximales comprises ce mercredi dans le département entre 37° et 40°, vont continuer à grimper dans les jours qui viennent. Pour ce jeudi, les minimales la nuit oscilleront entre 18°et 21° et les maximales entre 39° et 41°. Vendredi, les minimales s'établiront entre 22° et 25°, les maxi entre 38° et 40°. La journée de samedi sera toujours très chaude : 19° à 21° pour lesminimales, 37°-38° pour les maximales. Des prévisions qui ont conduit le préfet de l'Indre à déclencher ce mercredi midi, le niveau 3 du plan "Alerte Canicule" qui en compte 4. Une disposition qui vise "à renforcer la mobilisation des services de l' état, notamment de la délégation territoriale de l'ARS (Agence Régionale de Santé), du Conseil Départemental, des maires et des partenaires privés afin de se préparer à la vague de chaleur annoncée et d'y apporter autant que de besoin une réponse poérationnelle adaptée".

La préfecture précise que ce déclenchement du niveau 3, n'entraîne pas de fermeture générale des établissements scolaires "qui relève d'un examen au cas par cas et d'une décision de chaque maire". En revanche, ce niveau d'alerte peut permettre la mise en oeuvre de mesures indemnitaires pour les salariés, en cas de cessation exceptionnelle d'activité (toutes les infos içi).

Au delà de ces mesures, le préfet appelle chacun d'entre-nous à la plus grande vigilance, principalement à l'égard des personnes âgées, isolées, atteintes de maladies chroniques ou encore celles qui prennent régulièrement des médicaments.

Les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé. Pour tous renseignements complémentaires, un numéro vert a été mis en place : c'est le 0800. 06.66.66