Canicule : dans le Finistère, les bêtes aussi doivent être hydratées

Quimper, France

Le thermomètre ne baisse toujours pas dans l'Hexagone. Ce jeudi, Météo France a placé 76 départements en vigilance orange. En Bretagne, le Finistère est épargné mais la chaleur est tout de même bien présente, jusqu'à 30 degrés dans la journée.

Pour les éleveurs, il s'agit donc de rester vigilants. Les bêtes peuvent elles aussi être victimes des fortes températures. "Il faut veiller à ce qu'elles soient bien hydratées", explique Daniel Jaouen. Cet éleveur possède 60 vaches laitières et plus de 70 000 poulets sur une exploitation de 150 hectares à Plonéour-Lanvern, près de Quimper.

Des bacs d'eau supplémentaires

Pour bien hydrater ses 60 vaches, l'éleveur breton a donc installé de nouveaux bacs d'eau dans le champs, près de l'étable. Du travail supplémentaire dans une journée déjà bien remplie, mais il est indispensable souligne Daniel Jaouen : "Un animal bien hydraté c'est un animal qui mange et si la vache mange, elle produira plus de lait. Tout comme les poulets qui auront plus de chair".

L'éleveur breton doit fournir davantage d'eau à ses animaux. © Radio France -

Des poulets, l'éleveur en possède plus de 70 000. Il a donc décidé d'investir dans les deux grands bâtiments qui les abritent pour ne pas risquer d'en perdre.

Risque de mortalité

"Le coeur d'un poulet s'affaiblit à 28 degrés. Dans les bâtiments, la température peut monter jusqu'à 38 degrés. On doit donc absolument refroidir l'air." Pour cela, l'éleveur a misé sur des brumisateurs et des turbines pour évacuer l'air chaud. "Cela permet de faire baisser la température de 10 degrés".

Ici, la salle des machines et ce boitier pour vérifier que la température est au bon niveau. © Radio France - v

Dans la salle des machines, Daniel Jaouen peut également contrôler la température ambiante sur un petit boitier. En cas de problème, il est alerté par une alarme directement sur son téléphone. Un investissement propre aux grosses exploitations comme la sienne et grâce auquel il assure avoir des poulets "en bonne santé".