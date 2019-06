Canicule : les chantiers se préparent en Isère

Grenoble, France

"Non ça ne fait pas peur, mais bon il faut faire attention". Sur les chantiers du centre-ville de Grenoble les entreprises qui travaillent en voirie sont déjà prêtes à traverser les lourdes chaleurs attendues cette semaine. Joseph Tomasino travail pour Eurovia. Il vient de se passer la tête sous l'eau d'une fontaine publique. Déjà ce lundi "il fait lourd" dit-il dans un sourire. Et pour la suite? "On a fait le plein d'eau, on a beaucoup de bouteilles d'eau, on peut boire à volonté on n'a pas de souci, et on a des consignes : si vraiment il fait trop chaud, si ça devient insupportable on se met à l'ombre et on se repose".

Un peu plus loin, sur un autre chantier, Erol et Theo insiste eux aussi sur l'importance de l'eau et de beaucoup boire. Se couvrir aussi. La tête, "et les bras". "La consigne c'est d'être couvert" disent les deux ouvriers plutôt bien équipés avec des maillots spéciaux en textiles techniques. Leur entreprise a également décalé un peu les chantiers et modifié les horaires de pause : "on commence à 6h30 et on termine à 15h". Des décalages qui ont une limite en centre-ville où commencer plus tôt signifie aussi déranger un plus grand nombre de riverains.

Il va faire chaud ces prochains jours à côté des machines © Radio France - Laurent Gallien

