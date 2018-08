Déols, France

Il fait encore très chaud, ce mercredi, 38 degrés par endroit comme à la Châtre, 37 degrés à Bourges, Châteauroux ou encore Vierzon. Les départements de l'Indre et du Cher sont toujours en alerte orange pour la canicule. Et pour certains travailleurs la chaleur est insupportable, c’est le cas notamment pour les chauffeurs routiers.

Les chauffeurs routiers souffrent de la chaleur. © Radio France - Mélodie Viallet

Jusqu’à 40 degrés la nuit dans la cabine du camion

Sur le parking de l’Escale, un grand restaurant pour routiers à Déols près de Châteauroux, les chauffeurs routiers ont des petits yeux. En ce moment les nuits sont très courtes pour Marc, chauffeur routier qui travaille dans toute la France. "Je ne _dors pas plus de cinq heures par nuit en ce moment_, il fait vraiment trop chaud dans ma cabine, la nuit il n’y a pas de clim, il fait 40 degrés" explique Marc qui est épuisé.

Pas de clim la nuit

La température, la nuit, peut atteindre les 40 degrès dans les cabines qui ne sont pas climatisées. © Radio France - Mélodie Viallet

Garé juste à côté Thierry et son équipe sortent du restaurant, Thierry est chauffeur routier et déménageur depuis plus 25 ans et il a rarement souffert autant de la chaleur :"La nuit on ouvre les fenêtres du camion, mais on a quand même chaud, surtout que nous dormons à deux avec mon collègue, c’est intenable". Thierry rêve d'un climatiseur de nuit, comme cela existe dans les camions récents : "J’ai demandé à ma direction mais on m’a répondu de faire sans et que tout le monde avait chaud en ce moment. J’espère que ça va changer, car en ce moment c’est vraiment très difficile à supporter".