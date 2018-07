Il va continuer à faire chaud sur toute la France ces prochains jours, avec des températures parfois supérieures à 30°C, comme à Paris qui a été placée en vigilance orange à la canicule. Voici les bons conseils pour éviter "le coup de chaud".

Boire de l'eau et manger suffisamment

En cas de fortes chaleurs, il est recommandé de boire de l'eau (au moins 1,5 litre par jour), et de manger en quantité suffisante.

Il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes et d'éviter les efforts physique et de boire de l'alcool. Si possible, passer deux ou trois heures dans un endroit frais (climatisé) comme un supermarché, un cinéma ou une bibliothèque.

Pour maintenir sa maison au frais, fermer les volets durant la journée et se mouiller le corps plusieurs fois par jour permet aussi de faire baisser la température corporelle.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe, donne également cinq astuces pour mieux la supporter et faire face à la canicule.