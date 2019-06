Canicule : les écoles et crèches qui ferment dans l'agglomération grenobloise

A cause des fortes chaleurs, plusieurs établissements vont fermer en fin de semaine. Certains, qui accueillent de très jeunes enfants, ne disposent pas du système de climatisation adéquat.

Des centaines d'écoles vont fermer jeudi et vendredi en France à cause de la canicule (illustration)

En raison du pic de canicule attendu jeudi à Grenoble, des structures d'accueil d'enfants ont décidé de fermer jeudi 27 et vendredi 28 juin. A Echirolles, deux établissements sont concernés : le Multi Accueil la Ponatière, à cause d'un système de climatisation en panne, et la Halte-Garderie Les Papillons, où la climatisation n'a pas pu être installée en raison de trop grandes baies vitrées. Ces centres devraient rester fermés jusqu'au week-end sans qu'une solution alternative soit proposées aux parents.

Du retard dans l'installation de la climatisation

Selon la mairie, quatre autres espaces pourraient également ne pas ouvrir à Echirolles si la climatisation n'est pas installée à temps ce mercredi : il s'agit de la crèche de la Pirouette dans l'EPHAD Champ Fleuri, de la halte-garderie Les Essarts, de la crèche La Ribambulle et de l'Espace enfants-parents de la ville.

En revanche, les écoles de la commune resteront ou_v_ertes, contrairement à Gières où la municipalité a décidé de fermer ses écoles élémentaires jusqu'au week-end.