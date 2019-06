Canicule : les huit écoles de Châlette-sur-Loing seront fermées jeudi et vendredi après-midi

A Chalette-sur-Loing, dans le Loiret, le thermomètre va dépasser les 38° mercredi et jeudi. La Ville décide donc de fermer ses écoles publiques jeudi après-midi et vendredi après-midi pour préserver élèves et enseignants de la chaleur. Les kermesses de fin d'année sont également annulées.

C'est la première commune du Loiret à prendre cette décision, à l'instar d'autres villes ailleurs en France : la ville de Chalette-sur-Loing (12500 habitants), près de Montargis, annonce la fermeture de ses huit écoles primaires jeudi après-midi et vendredi après-midi, en raison de la canicule. "Il s'agit de préserver les enfants et les personnels de la forte chaleur", indique la municipalité. Les accueils jeunes et les activités du service municipal de la jeunesse dans les gymnases sont également fermés jusqu'à la fin de la semaine. Et les fêtes d'école sont annulées, deux étaient prévues vendredi 28 juin et trois samedi 29 juin.

Baignade surveillée ouverte dès le 26 juin

La Ville décide également d'ouvrir la baignade surveillée dans le lac de Chalette-sur-Loing plus tôt que prévu, à partir de ce mercredi 26 juin, et non pas du 6 juillet, afin de permettre aux habitants de trouver un lieu pour se rafraîchir. En revanche, la piscine municipale sera fermée jusqu'à vendredi inclus, car les maîtres-nageurs seront mobilisés pour surveiller la baignade au lac de Chalette.