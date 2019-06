Canicule : les maisons troglodytes, une valeur sûre pour rester au frais en Indre-et-Loire

Noizay, France

Dans les hauteurs de Noizay, près d'Amboise, la canicule fait des siennes. Mais certains s'en accoutument. Françoise habite dans une maison troglodyte depuis 1994 et cela se ressent une fois à l'intérieur : "Il fait à peine plus de 20 degrés donc c'est parfait ! Je dors toujours avec ma couette, je n'ai aucun problème de sommeil".

Les maisons troglodytes sont creusées à même la pierre. C'est ce qui permet de maintenir la fraîcheur à l'intérieur, en dépit de la canicule. L'épaisseur de la pierre et le taux d'humidité empêchent la chaleur de pénétrer les pièces de la maison.

Une option qui attire les touristes

Si les maisons troglodytes sont avantageuses pour les particuliers, le secteur touristique en profite également. C'est le cas notamment de Jérôme Vinérier. Il est propriétaire des gîtes de la Rochère, à Noizay, et son carnet de réservation est quasiment plein pour l'été : "Les touristes trouvent un confort qu'ils ne trouverait nulle part ailleurs, explique-t-il. J'ai beaucoup de touristes étrangers mais aussi des Français, qui se reposent ici entre plusieurs visites de châteaux".

Maxime et Claudie ont décidé de louer l'un des gîtes de Jérôme Vinérier. Le couple venu de Cherbourg ne regrette pas ce choix. "Lorsque l'on a réservé, on ne se doutait pas qu'il allait faire aussi chaud (rires). Donc, on est très contents ! Cela aurait été très compliqué pour se reposer la nuit autrement".

Arnaud Roszak